69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
13:39, 29 января 202469-я параллель

Россиянам рассказали о доступности туров в Арктику

Замглавы АТОР Мурадян: обычный россиянин может позволить себе тур в Арктику

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

Обычный россиянин в состоянии позволить себе тур в Арктику. О доступности поездок в регион заявил замглавы Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, его слова приводит НСН.

По словам вице-президента организации, подобрать доступный тур могут для любого жителя страны, так как стоимость поездок в Арктику начинается от 40 тысяч рублей. Мурадян отметил, что конечная стоимость отдыха зависит от программы поездки и от конкретного региона Арктики.

«Регион огромен — начиная от Норильска, куда тоже ездят туристы. Это все Арктика. Посещение экстремальных регионов растет, очень востребованное направление, люди едут за северным сиянием и за тем, чего нет в других регионах», — отметил в разговоре с НСН вице-президент АТОР.

Мурадян напомнил, что у россиян есть возможность изучить Арктику с борта ледокола, стоимость таких туров составляет уже 5-10 тысяч долларов.

Ранее путешествующий по Арктике на «Москвиче-412» блогер Алексей Жирухин описал ощущения от поездки и рассказал о гостеприимстве жителей региона.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      Украинский генерал назвал число подготовленных за границей бойцов ВСУ

      Доктор Мясников раскритиковал журналистов за публикации о здоровье

      В Минобороны Швеции выступили против запрета на размещение ядерного оружия

      Врач раскрыла дешевый способ избавиться от залысин

      Власти Техаса намерены установить колючую проволоку по всей границе штата

      Россиянку уволили за отказ отправлять окопные свечи военнослужащим

      Россиянин избил подростка и пригрозил отрезать ему голову из-за внешнего вида

      Российский учитель пыталась поджечь школу по заданию телефонных мошенников

      В России ужесточат оценку вредных выбросов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше