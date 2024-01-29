Россиянам рассказали о доступности туров в Арктику

Замглавы АТОР Мурадян: обычный россиянин может позволить себе тур в Арктику

Обычный россиянин в состоянии позволить себе тур в Арктику. О доступности поездок в регион заявил замглавы Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, его слова приводит НСН.

По словам вице-президента организации, подобрать доступный тур могут для любого жителя страны, так как стоимость поездок в Арктику начинается от 40 тысяч рублей. Мурадян отметил, что конечная стоимость отдыха зависит от программы поездки и от конкретного региона Арктики.

«Регион огромен — начиная от Норильска, куда тоже ездят туристы. Это все Арктика. Посещение экстремальных регионов растет, очень востребованное направление, люди едут за северным сиянием и за тем, чего нет в других регионах», — отметил в разговоре с НСН вице-президент АТОР.

Мурадян напомнил, что у россиян есть возможность изучить Арктику с борта ледокола, стоимость таких туров составляет уже 5-10 тысяч долларов.

Ранее путешествующий по Арктике на «Москвиче-412» блогер Алексей Жирухин описал ощущения от поездки и рассказал о гостеприимстве жителей региона.