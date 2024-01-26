Путешествующий по Арктике на «Москвиче 412» россиянин описал свои ощущения

Путешествующий по Северу на «Москвиче» блогер Жирухин: за ремонт не берут деньги

Путешествующий по российской Арктике на «Москвиче-412» 1981 года выпуска блогер Алексей Жирухин в дороге встречается с поразительным гостеприимством жителей Севера, и часто с него даже не берут денег за ремонт автомобиля или предоставленный автосервисом бокс. Об этом он сообщил в интервью порталу 74.RU.

По словам путешественника, поездка на «Москвиче» для него гораздо интереснее и приятнее, чем на автомобиле иностранного производства. Жирухин сообщил, что при путешествии на иномарке дорога оказывается слишком легкой — настолько, что в пути даже не обращаешь внимания на местность, которую проезжаешь.

«Зачастую даже с нас деньги не берут — настолько вот эта гостеприимность, душевность, что еще ни разу с нас деньги толком не брали. У многих граждан нашей страны с этим автомобилем связана своя история», — описал свои впечатления от путешествия по Арктике и реакцию россиян на «Москвич» на дороге Жирухин.

Ранее сообщалось, что Жирухин преодолел четыре тысячи километров до Арктики на 42-летнем автомобиле «Москвич». Россиянин признался, что он отправился в путь, несмотря на неработающую печку автомобиля. Участники заезда заранее приготовили лопаты на случай, если придется откапывать машину.