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19:31, 18 октября 2024Силовые структуры

Российские силовики вернули виолончель XVII века работы Джованни Батиста Роджери

МВД России вернуло из Италии украденную в России уникальную виолончель XVII века

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Российские силовики вернули уникальную виолончель XVII века работы итальянского мастера Джованни Батиста Роджери, одного из учеников Николо Амати. Об этом в пятницу, 18 октября, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Виолончель была передана российской стороне представителями итальянских правоохранительных органов в городе Флоренция. В 1995 году инструмент был похищен у музыканта, которому передавался во временное пользование Русским национальным музеем музыки. Поскольку российские силовики подозревали, что инструмент вывезли за границу, он был внесен в информационную базу Интерпола.

В 2018 году виолончель обнаружили на аукционе во Франции, после чего он был снят с торгов. Позже итальянские силовики узнали, что инструмент перевезли в Италию, и изъяли его, поместив на временное хранение в подразделение по охране культурного наследия Отряда карабинеров Флоренции.

После проведения экспертного исследования предмета культурного наследия итальянской стороной было принято решение о возвращении его Российской Федерации.

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      Владимир Седов
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