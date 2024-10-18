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14:57, 18 октября 2024Экономика

Российским водителям посоветовали не ждать снега для замены шин

Автоэксперт Арутин: заменить шины на авто лучше до выпадения снега

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Владельцам автомобилей в России лучше не дожидаться выпадения снега, заменив шины заранее. Таким советом в разговоре с «Газетой.Ru» поделился эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин.

Замену можно осуществлять, когда прогнозы погоды обещают стабильное похолодание. Производители шин, в свою очередь, считают, что летняя резина может начать терять эластичность уже при семи градусах выше нуля, что приводит к потере сцепных свойств. Таким образом шанс попасть в аварию на летних шинах увеличивается еще до того, как погода портится.

Арутин объяснил, что для поездок по городу лучше подойдут фрикционные зимние шины, которые обеспечивают более высокую устойчивость на мокром и сухом асфальте и создают меньше шума. Шипованные шины подойдут для поездок по заснеженным и обледенелым дорогам.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова посоветовала жителям столицы подождать со сменой шин до конца октября. По словам специалиста, до этого времени в столице ожидается комфортная погода.

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      Мария Черкасова
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