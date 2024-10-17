Автовладельцам назвали время замены резины

Синоптик Позднякова посоветовала автомобилистам сменить резину в конце октября

В Москве автомобилистам рекомендуется сменить резину в конце октября. Таким советом с владельцами машин поделилась главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам синоптика, до конца месяца в столице сохранятся комфортные погодные условия. Осадков не ожидается, а среднесуточная температура воздуха будет около плюс пяти градусов. Понижение температуры по ночам опасности для езды не представит. Гораздо большую неприятность таят в себе дожди, делающие дороги скользкими, объяснила Позднякова.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков заявил, что для езды по асфальту зимой необязательно менять шины авто на шипованные. Такие покрышки больше подойдут водителям, которые ездят по бездорожью, поскольку хорошо работают для сцепления со снегом и льдом.