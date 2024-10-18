Российский пилот отправил личные данные стюардесс друзьям и был с позором уволен

Российского пилота уволили за разглашение личных данных стюардесс

Пилота российской авиакомпании уволили за разглашение личных данных его коллег-стюардесс. Об этом пишет издание Baza.

Когда 25-летний второй пилот Никита был в командировке в Турции, с ним связались друзья, прилетевшие в Дагестан. Они признались, что хотели бы познакомиться в Махачкале с приятными девушками, и попросили у товарища помощи. Тогда Никита посмотрел по внутренней системе авиакомпании, кто из его коллег сейчас находится в этом же городе, скопировал их личные данные и контакты и отправил приятелям.

Молодые люди сразу же написали стюардессам и предложили им вместе отдохнуть, добавив, что получили их номера от самого перевозчика. Большинство сотрудниц проигнорировали сообщения, но одна пожаловалась на навязчивых поклонников работодателю. Авиакомпания начала разбираться в произошедшем и выяснила, кто виноват. По данным источника, Никита сразу же признался в содеянном и был с позором уволен.

Кроме того, представители перевозчика намекнули, что в отношении второго пилота могут возбудить уголовное дело сразу по нескольким статьям. Материалы передали полиции.

В июле стало известно, что пилота авиакомпании «Уральские авиалинии» уволили после череды нарушений во время работы. В частности, на одном из рейсов он не пристегивался ремнем безопасности и закрывал окна картоном от солнца.

