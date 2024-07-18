Пилот российской авиакомпании едва не подверг пассажиров опасности и был уволен

Пилот «Уральских авиалиний» едва не подверг пассажиров опасности и был уволен

Пилота российской авиакомпании «Уральские авиалинии» уволили после череды нарушений во время работы. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, сотрудник перевозчика Алексей К. лишился работы после того, как едва не подверг опасности пассажиров на одном из рейсов. Уточняется, что мужчина не исполнял должным образом обязанности контролирующего пилота, не отслеживал информацию об отклонениях, не пристегивался ремнем безопасности и закрывал окна картоном от солнца. Более того, второй пилот размещал на козырьке кабины мобильный телефон и запрашивал у диспетчеров разрешение освободить взлетно-посадочную полосу по закрытой рулежной дорожке.

Как пишет Telegram-канал, первый выговор Алексей получил в конце лета 2023 года. Тогда он намотал на голову светоотражающий жилет и ходил так по летному полю, пояснив, что таким образом он защищался от солнца. Следующее взыскание он получил, когда не вовремя сдал отчеты о полетах во время командировки в Москву.

Алексей посчитал свое увольнение несправедливым: он обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга и потребовал компенсацию морального ущерба и восстановления на работе. Однако представители суда встали на сторону авиакомпании.

В декабре 2023 года стало известно, что пилотам «Уральских авиалиний», посадившим самолет в пшеничном поле под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию. Руководство перевозчика не объяснило причину такого решения.

