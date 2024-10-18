Семь туристов не выжили и десятки пострадали в аварии с автобусом в Турции

Семь человек не выжили и 33 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Автобус с десятками туристов перевернулся в центральной Турции. Авария попала на видео, которое публикует агентство DHA.

ДТП произошло в пятницу, 18 октября, около 07:00 по местному времени (совпадает с московским) с экскурсионным автобусом, который перевозил пассажиров из Балыкесира в Невшехир в регионе Каппадокия. 55-летний водитель Нурхан Хазер не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого транспортное средство перевернулось и проехало на боку около 90 метров.

В автобусе было 44 человека: 2 водителя, гид и 41 турист. В результате аварии 7 человек не выжили и еще 33 — пострадали. По другим данным, речь идет о 34 раненых и 6 невыживших.

В пресс-службе посольства РФ в Турции сообщили газете «Известия», что, по предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

Очевидец Мехмет Тайироглу рассказал, что перед ДТП автобус обогнал его на трассе. «После этого он начал двигаться влево и вправо. Думаю, водитель в это время спал. Я включил фары, посигналил, но не смог его догнать», — отметил он.

Известно, что Хазер, который был за рулем автобуса, получил незначительные травмы. После оказания медицинской помощи его задержали. Продолжается расследование инцидента.

