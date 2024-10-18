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00:30, 18 октября 2024Из жизни

Смертельно больной король Карл III пошел на риск ради спасения монархии

Король Карл III пошел на риск, чтобы показать, что еще не умирает

Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters

Официальный визит британского короля Карла III в Австралию и Самоа призван продемонстрировать, что он все еще жив. Об этом в беседе с изданием Daily Beast рассказал бывший придворный.

По его мнению, когда объявили, что монарх смертельно болен, баланс сил в королевской семье оказался нарушен. Это хорошо заметно по недавнему видео, которое опубликовала Кейт Миддлтон и принц Уильям. Карл в нем даже не упоминается, и разрешения на публикацию у него тоже не спрашивали. Как отмечает Daily Beast, наследники престола ведут себя так, будто королю осталось недолго, и уже не считаются с его мнением.

Бывший придворный считает, что для спасения монархии Карлу необходимо показать свое здоровье, и поездка в Австралию прекрасно для этого подходит. Ее минус в том, что за границей о любой оплошности или слабости короля немедленно узнает весь мир. И если в Британии у Букингемского дворца есть рычаги давления на журналистов, то с иностранной прессой такие трюки не пройдут. Карл, по словам придворного, знал это, но все равно пошел на риск и поехал.

Решение отправиться в Австралию — это в некотором смысле авантюра. Весь ее смысл в том, чтобы доказать, что он, грубо говоря, не умирает. Проблема заключается в том, что стоит чему-то пойти не так, и все тут же придут к противоположному выводу. Но мне кажется, что для Карла это такой момент, когда пан или пропал

бывший придворный
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      Олег Парамонов
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