Смертельно больной король Карл III пошел на риск ради спасения монархии

Король Карл III пошел на риск, чтобы показать, что еще не умирает

Официальный визит британского короля Карла III в Австралию и Самоа призван продемонстрировать, что он все еще жив. Об этом в беседе с изданием Daily Beast рассказал бывший придворный.

По его мнению, когда объявили, что монарх смертельно болен, баланс сил в королевской семье оказался нарушен. Это хорошо заметно по недавнему видео, которое опубликовала Кейт Миддлтон и принц Уильям. Карл в нем даже не упоминается, и разрешения на публикацию у него тоже не спрашивали. Как отмечает Daily Beast, наследники престола ведут себя так, будто королю осталось недолго, и уже не считаются с его мнением.

Бывший придворный считает, что для спасения монархии Карлу необходимо показать свое здоровье, и поездка в Австралию прекрасно для этого подходит. Ее минус в том, что за границей о любой оплошности или слабости короля немедленно узнает весь мир. И если в Британии у Букингемского дворца есть рычаги давления на журналистов, то с иностранной прессой такие трюки не пройдут. Карл, по словам придворного, знал это, но все равно пошел на риск и поехал.

Решение отправиться в Австралию — это в некотором смысле авантюра. Весь ее смысл в том, чтобы доказать, что он, грубо говоря, не умирает. Проблема заключается в том, что стоит чему-то пойти не так, и все тут же придут к противоположному выводу. Но мне кажется, что для Карла это такой момент, когда пан или пропал бывший придворный

Ранее сообщалось, что официальный визит Карла III в Австралию, ради которого он приостановил лечение от рака, оказался на грани срыва. С ним отказались встречаться премьер-министры всех шести австралийских штатов и многие другие видные политики.