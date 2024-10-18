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15:14, 18 октября 2024Культура

Снижение гонораров звезд 2000-х объяснили

Продюсер Рудченко объяснил снижение гонораров звезд 2000-х

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что гонорары российской певицы Натали и других звезд 2000-х остаются прежними или снижаются. Его слова приводит aif.ru.

«Основной их заработок — это сборные концерты дискотеки 2000-х, на которые не так много заказников. Поэтому некоторые из этих даже снижают цену», — высказался медиаменеджер.

Ранее певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) опровергла новости о том, что она снизила гонорар за корпоративы после скандала с девочкой-квадробером.

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      Варвара Кошечкина
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