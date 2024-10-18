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16:05, 18 октября 2024Мир

США посоветовали Украине полагаться на собственные беспилотники

Глава Пентагона Остин: Украине следует полагаться на собственные беспилотники

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует полагаться на собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при планировании ударов вглубь территории России. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин, передает агентство Reuters.

«Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность», — сказал глава Пентагона.

В частности, он обосновал свое мнение тем фактом, что стоимость высокоточных ракет «может приближаться к миллиону американских долларов».

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о готовности страны снять запрет для ВСУ на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь России без поддержки этого решения со стороны США. Он также рассказал журналистам, что обсуждал с американским коллегой Ллойдом Остином то, как Лондон и Вашингтон могут поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и укрепить позиции Киева в грядущие месяцы.

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      Максим Габриелян
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