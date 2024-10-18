РИА Новости: солдатам ВСУ платят 5 тысяч долларов за убийство курских волонтеров

Волонтер Даниил, вывезший несколько десятков жителей курского приграничья, сообщил, что украинским военным платят по пять тысяч долларов за каждого убитого волонтера. Об этом сообщает РИА Новости.

«У них есть доплата: за каждого убитого волонтера 5 тысяч баксов. Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари», — сказал Даниил. Он добавил, что среди тех, кто охотится за головами волонтеров, преимущественно иностранные наемники.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины получают выплаты за уничтожение российских пожарных машин. Глава города Голая Пристань Херсонской области Константин Тистол сообщил, что украинские операторы БПЛА «охотятся на пожарную и ремонтную технику», усложняя работу российским пожарным и аварийным бригадам. Награда за уничтоженную спецтехнику достигает 100 тысяч гривен (около 217 тысяч рублей).