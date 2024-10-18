Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:21, 18 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о выплатах украинским военным за убийство курских волонтеров

РИА Новости: солдатам ВСУ платят 5 тысяч долларов за убийство курских волонтеров

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Волонтер Даниил, вывезший несколько десятков жителей курского приграничья, сообщил, что украинским военным платят по пять тысяч долларов за каждого убитого волонтера. Об этом сообщает РИА Новости.

«У них есть доплата: за каждого убитого волонтера 5 тысяч баксов. Некоторые пленные украинцы говорят, что для них это как сафари», — сказал Даниил. Он добавил, что среди тех, кто охотится за головами волонтеров, преимущественно иностранные наемники.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины получают выплаты за уничтожение российских пожарных машин. Глава города Голая Пристань Херсонской области Константин Тистол сообщил, что украинские операторы БПЛА «охотятся на пожарную и ремонтную технику», усложняя работу российским пожарным и аварийным бригадам. Награда за уничтоженную спецтехнику достигает 100 тысяч гривен (около 217 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС

      Врачи списали жалобы 33-летней женщины на эндометриоз и не сумели вовремя обнаружить рак

      Ганчев сообщил об иностранных наемниках в плену у Российской армии

      Орбан раскрыл попытки Запада узнать ядерный потенциал Украины

      Раскрыта опасность сбоя циркадных ритмов

      На Украине возбудили дело против напавших на автобус военкомов женщин

      Панарин оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ

      В Запорожье осудят гражданина Украины за попытку подрыва сотрудника полиции

      Популярная 36-летняя актриса разделась на камеру

      Бастрыкин раскрыл новые подробности о теракте в отношении военкора Татарского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше