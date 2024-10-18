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11:06, 18 октября 2024Россия

Умер экс-глава Федеральной миграционной службы России

Умер бывший директор Федеральной миграционной службы России Ромодановский
Константин Ромодановский

Константин Ромодановский. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Умер бывший директор Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский. Об этом сообщили в окружении экс-руководителя службы, передает ТАСС.

Там уточнили, что Ромодановский скончался ночью в пятницу, 18 октября. Ему было 67 лет. Причины смерти в окружении экс-главы ФМС не назвали.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале рассказал, что разговаривал с Ромодановским на прошлой неделе — он «был полон сил и планов». Парламентарий выразил родным и близким бывшего руководителя ФМС соболезнования и назвал его смерть огромной утратой.

Ромодановский руководил ФМС с начала ее образования в 2005 году вплоть до ее ликвидации в 2016 году. Он родился в Москве 31 октября 1956 года. После окончания высших курсов КГБ в Минске он начал работать в органах государственной безопасности, с 2001 по 2005 год был начальником главного управления собственной безопасности МВД России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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