Суд арестовал экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы по делу о взятке. Кто стоит за преступлением?

Суд в Москве арестовал до 10 января трех бывших сотрудников СКР по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил под стражу экс-главу Хорошевского отдела СК по столице Рустама Юсупова по делу о крупной взятке и создании преступного сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Бывший руководитель Хорошевского межрайонного отдела СК привлек внимание сотрудников правоохранительных органов из-за скандального холдинга Merlion.

Осужденным предъявлено обвинение по двум статьям

В пятницу, 10 ноября, по ходатайствам следователей центрального аппарата СКР Басманный райсуд арестовал экс-начальника СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергея Ромодановского, следователя того же управления Андрея Жерютина, а также начальника Хорошевского следственного отдела Рустама Юсупова. Как уточнили в суде, они арестованы до 10 января 2024 года.

Бывшим офицерам юстиции вменяют совершение целого ряда преступлений, в том числе — организация преступного сообщества с использованием служебного положения или участии в нем (статья 210 УК), а также получение взяток в особо крупном размере (статья 290 УК).

Одним из лидеров предполагаемого преступного сообщества ГСУ СКР считают Сергея Ромодановского.

Карьера Ромодановского и сообщников

Как сообщает издание «Коммерсантъ», Сергей является сыном Константина Ромодановского — выходца из ФСБ, который в 2001–2005 годах возглавлял главное управление собственной безопасности МВД, а после работал директором Федеральной миграционной службы до ее ликвидации в 2016 году.

Позже Ромодановский-старший служил в полпредстве президента по Центральному федеральному округу

По данным газеты, после предъявления обвинения Сергея Ромодановского отпустили, однако уже на выходе из здания СКР задержали снова. Мужчину тут же вместе с двумя другими фигурантами отвезли в суд под усиленной охраной ФСБ.

Экс-офицеры, в зависимости от роли, обвиняются в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконном возбуждении уголовного дела.

В апреле 2022 года полиция задержала адвоката Вадима Лялина по подозрению в мошенничестве. Его обвинили в хищении 2,2 миллиона евро, которые ему заплатили совладельцы и топ-менеджер IT-компании Merlion за свою защиту по уголовному делу о покушении на Вячеслава Симоненко.