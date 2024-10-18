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14:14, 18 октября 2024Бывший СССР

Умеров пригрозил сделать «очень плохие вещи» из-за обмена территорий на членство в НАТО

Умеров: я бы сделал плохие вещи из-за предложения признать потерю территорий
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сделал бы «очень плохие вещи», если бы Киеву предложили обменять отошедшие России территории на членство в НАТО. Его слова передает «Инсайдер UA».

На вопрос журналиста о том, слышал ли он о предложениях обмена перешедших России территорий на членство в альянсе, он сказал, что сделал бы «очень плохие вещи». По его словам, он ничего не слышал о подобных предложениях.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники не обсуждали с Киевом соглашение, по которому Украина сможет отказаться от занятых Вооруженными силами России территорий в обмен на членство в НАТО. Он призвал политиков, рассматривающих такой вариант, положить это предложение ему на стол не через третью сторону и поговорить о нем с украинскими властями.

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      Илья Таксюр
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