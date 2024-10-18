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11:27, 18 октября 2024Бывший СССР

В Абхазии убрали возмутивший Россию портрет Басаева

ТАСС: в Абхазии убрали портрет Басаева из Государственного музея

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

В Абхазии портрет террориста Шамиля Басаева убрали из Государственного музея после скандала и отправили в архив. Об этом сообщил сотрудник музея, пишет ТАСС.

По словам работника, представители министерства обороны Абхазии убрали фотографию Басаева из экспозиции музея. Под его портретом было подписано «герой Абхазии». Фото с Басаевым отправили в архив.

В сентябре в Абхазии произошел скандал из-за фотографий Басаева, размещенных в Государственном музее Абхазии. Информация об этом распространилась в российских Telegram-каналах.

Тогда представитель выставки заявлял, что снимок уберут по решению суда или после приказа о лишении Басаева звания Героя Абхазии. Также на здании музея висит вывеска о том, что оно восстановлено при поддержке Российской Федерации.

В 1992 году Шамиль Басаев принимал участие в боевых действиях на стороне Абхазии против Грузии. Позже участники «абхазского батальона» Басаева противостояли федеральным войскам в конфликте на территории Чечни.

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      Сергей Болиев
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