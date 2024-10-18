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15:19, 18 октября 2024Бывший СССР

В Абхазии заявили о шпионском беспилотнике на границе с Грузией

СГБ Абхазии: на границе с Грузией обезвредили беспилотник

Фото: Unsplash

В Абхазии на границе с Грузией обезвредили беспилотник, снимавший военную инфраструктуру республики. Об этом сообщили на официальном сайте Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии.

«16 октября 2024 года в ходе осуществления совместного патрулирования абхазско-грузинской границы, сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного управления ФСБ России был обнаружен беспилотный летательный аппарат модели Mavic 3, осуществляющий съемку окрестностей и военных объектов», — сообщили в ведомстве.

Беспилотник перехватили и обезвредили. В СГБ добавили, что дрон принадлежал Давиду Кацарава, грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения». Других подробностей ведомство не привело.

Ранее в Абхазии портрет террориста Шамиля Басаева с подписью «герой Абхазии» убрали из Государственного музея после скандала. По словам сотрудника музея, его отправили в архив.

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      Сергей Болиев
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