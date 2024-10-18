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15:28, 18 октября 2024Путешествия

В Европе продлили временные ограничения в Шенгенской зоне

РИА Новости: временные ограничения в Шенгенской зоне стали постоянными

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Некоторые страны Европы в очередной раз продлили временные ограничения в Шенгенской зоне. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале говорится, что эти меры периодически вводятся в течение почти десяти лет, и это тревожит европейцев и ставит под сомнение основы Евросоюза (ЕС). Как пишет агентство, страны ЕС, которые входят в Шенгенскую зону, образуют «как бы единое государство», в котором паспорта и визы проверяются только на внешних границах. Однако в результате миграционного кризиса 2015 года, вызванного войной на Ближнем Востоке, ситуация изменилась, и последовало закрытие внутренних границ некоторых стран. Затем ограничения распространились на всю Шенгенскую зону.

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      Алина Черненко
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