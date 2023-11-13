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20:35, 13 ноября 2023Путешествия

В Европе заявили о разрушении Шенгенского соглашения

Daily Mail: 11 стран Шенгенской зоны ввели ограничения на въезд

Фото: Vincent West / Reuters

В Европе заявили о разрушении Шенгенского соглашения из-за вышедшей из-под контроля иммиграции. Об этом пишет Daily Mail.

По информации британского таблоида, уже 11 стран — членов Шенгенской зоны ввели ограничения на въезд, включая проверку документов, допрос в полиции, прохождение через контрольно-пропускные пункты. Такие меры были приняты для предотвращения проникновения в страны Шенгена злоумышленников, представляющихся мигрантами из балканских стран и Ближнего Востока.

Новые правила въезда ввели Норвегия, Швеция, Дания, Польша, Германия, Чехия, Франция, Словакия, Словения, Италия, Австрия. Власти Германии прогнозируют, что число нелегальных мигрантов, прибывших в 2023 году в страну, будет самым высоким с 2016 года. К примеру, по информации полиции, только в сентябре в ФРГ въехало 20 тысяч нелегальных мигрантов. Аналогичные данные приводят и другие государства, входящие в Шенген.

Ранее россиянам назвали неевропейские страны, куда проще всего получить визу. В топ-3 вошли Мексика, Южная Корея и Индия.

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      Зарина Дзагоева
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