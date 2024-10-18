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11:57, 18 октября 2024Мир

В Кремле обеспокоились последствиями ликвидации лидера ХАМАС

Песков: Кремль обеспокоен последствиями ликвидации Синвара для мирного населения
СюжетНаселение России:
Яхья Синвар (в центре)

Яхья Синвар (в центре). Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Кремль обеспокоен возможными последствиями ликвидации лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара для мирного населения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для нас главное — те последствия для мирного населения, которые мы наблюдаем», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков заявил о беспокойстве России развитием событий после ликвидации Синвара Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа и Ливане является предметом серьезной озабоченности Кремля.

Ранее президент США Джо Байден назвал ликвидацию главы палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара поводом «двигаться дальше» в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер призвал израильского премьера «двигаться дальше» в вопросе освобождения заложников.

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      Виктория Кондратьева
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