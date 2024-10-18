В Кремле обеспокоились последствиями ликвидации лидера ХАМАС

Песков: Кремль обеспокоен последствиями ликвидации Синвара для мирного населения

Кремль обеспокоен возможными последствиями ликвидации лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара для мирного населения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для нас главное — те последствия для мирного населения, которые мы наблюдаем», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков заявил о беспокойстве России развитием событий после ликвидации Синвара Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа и Ливане является предметом серьезной озабоченности Кремля.

Ранее президент США Джо Байден назвал ликвидацию главы палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара поводом «двигаться дальше» в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер призвал израильского премьера «двигаться дальше» в вопросе освобождения заложников.