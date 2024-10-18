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09:03, 18 октября 2024Мир

Байден отреагировал на ликвидацию главы ХАМАС

Байден назвал ликвидацию главы ХАМАС Синвара поводом «двигаться дальше»

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Джо Байден назвал ликвидацию главы палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара поводом «двигаться дальше» в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет Axios.

Байден позвонил Нетаньяху с борта самолета на пути в Германию и поздравил его с ликвидацией Синвара. Американский лидер отреагировал на новость и призвал израильского премьера «двигаться дальше» в вопросе освобождения заложников.

Также на ликвидацию Синвара отреагировала вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис, назвав событие шансом прекратить конфликт в секторе Газа. «Пора начинать следующий день без ХАМАС у власти», — подчеркнула политик.

Ранее The New York Times сообщила неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС. Как утверждается, солдаты Армии обороны Израиля патрулировали территорию и не ожидали встречи с Синваром.

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      Юрий Леонов
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