Байден отреагировал на ликвидацию главы ХАМАС

Байден назвал ликвидацию главы ХАМАС Синвара поводом «двигаться дальше»

Президент США Джо Байден назвал ликвидацию главы палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара поводом «двигаться дальше» в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет Axios.

Байден позвонил Нетаньяху с борта самолета на пути в Германию и поздравил его с ликвидацией Синвара. Американский лидер отреагировал на новость и призвал израильского премьера «двигаться дальше» в вопросе освобождения заложников.

Также на ликвидацию Синвара отреагировала вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис, назвав событие шансом прекратить конфликт в секторе Газа. «Пора начинать следующий день без ХАМАС у власти», — подчеркнула политик.

Ранее The New York Times сообщила неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС. Как утверждается, солдаты Армии обороны Израиля патрулировали территорию и не ожидали встречи с Синваром.