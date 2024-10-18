В Минфине оценили идею о росте пошлин на импортное вино

Минфин: 50-процентная пошлина на вино из недружественных стран преждевременна

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов оценил идею о повышении до 50 процентов пошлины на вино из недружественных стран. Чиновника процитировало ТАСС.

По его мнению, такая мера была бы преждевременной. Кроме того, в РФ и так наблюдается тренд на снижение импорта. В III квартале падение составило почти 40 процентов.

В начале октября появился прогноз, согласно которому итальянское вино просекко может очень серьезно подорожать. Одна из причин этого — высокие пошлины на импорт данного напитка.

Между тем по итогам июля 2024 года суммарные поставки вина из недружественных государств ЕС в Россию увеличились почти в два раза.