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12:50, 18 октября 2024Экономика

В Минфине оценили идею о росте пошлин на импортное вино

Минфин: 50-процентная пошлина на вино из недружественных стран преждевременна

Фото: Venti Views / Unsplash

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов оценил идею о повышении до 50 процентов пошлины на вино из недружественных стран. Чиновника процитировало ТАСС.

По его мнению, такая мера была бы преждевременной. Кроме того, в РФ и так наблюдается тренд на снижение импорта. В III квартале падение составило почти 40 процентов.

В начале октября появился прогноз, согласно которому итальянское вино просекко может очень серьезно подорожать. Одна из причин этого — высокие пошлины на импорт данного напитка.

Между тем по итогам июля 2024 года суммарные поставки вина из недружественных государств ЕС в Россию увеличились почти в два раза.

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      Кирилл Луцюк
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