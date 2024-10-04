Россиян предупредили о возможном подорожании популярного вина

Роскачество: просекко в РФ может подорожать из-за роста пошлин на импортное вино

В среднесрочной перспективе в России может подорожать популярный у граждан вид итальянского вина — просекко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Роскачества.

Ввозные пошлины на импортное вино из недружественных стран сначала повысили с 12,5 до 20 процентов (но не менее 1,5 доллара за литр), а с августа 2024 года таможенные тарифы подняли до 25 процентов (но не менее двух долларов за литр), на чем, в частности, настаивали Минфин, Минэкономразвития и Минсельхоз. Под категории вин, которые затронет данная мера, попадает в том числе просекко, пояснили в Роскачестве.

В ведомстве отметили, что в настоящее время это итальянское игристое вино изготавливают из винограда сорта Глера. Сейчас в России суммарная площадь подобных посадок составляет порядка 150 гектаров. Однако в стране производят такое вино и из других сортов винограда. По этой причине говорить, что граждане в итоге останутся без популярного алкогольного напитка, преждевременно.

В Роскачестве подчеркнули, что отечественные виноделы смогли создать альтернативу просекко. Похожие по стилистике алкогольные напитки в стране делают, в частности, из нейтрального сорта Бианка, посадок которого в РФ насчитывается более 2,3 тысячи гектаров, отметила глава департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции ведомства Олеся Латышева. По ее мнению, подобные вина из России не уступают по качеству и вкусовым характеристикам оригинальной итальянской продукции.