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18:47, 18 октября 2024Моя страна

В России иностранные студенты сварят каши «с перчинкой»

В Перми иностранные студенты сварят каши «с перчинкой»

Фото: Deryn Macey / Unsplash

В России иностранные студенты сварят каши по своим национальным рецептам. Об этом сообщает Ura.ru.

В Пермском региональном Центре иностранных обучающихся решили таким образом отметить Международный день каши. По словам организаторов, блюда будут интересными, полезными и самобытными. «Не во всех заморских кашах присутствует крупа. Где-то есть только овощи, и даже с курицей или рыбой. Индийские каши, как правило, "с перчинкой"», — пояснили собеседники агентства.

В настоящий момент формируются команды и разрабатывается меню. В праздничном мероприятии примут участие студенты из Индии, Перу, Туркменистана и России.

Ранее сообщалось, что аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» провели исследование по случаю Международного дня каши, в ходе которого назвали самую любимую кашу у россиян.

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      Мария Винар
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