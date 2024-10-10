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10:03, 10 октября 2024Моя страна

Названа самая любимая каша россиян

Рисовую и гречневую каши назвали самыми любимыми у россиян

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» провели исследование по случаю Международного дня каши, в ходе которого назвали самую любимую кашу у россиян. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 10 октября.

В первую очередь специалисты выяснили, что с начала текущего года покупатели приобрели почти в 14 раз больше круп для варки и готовых каш, чем за аналогичный период прошлого года. При этом самыми востребованными стали рисовая и гречневая, на которые пришлось 78 процентов всех заказов — по 42 и 36 процентов соответственно.

Третье место в списке заняла пшенная каша, которую приобретали восемь процентов клиентов. В то же время остальные заказы распределились между манкой, горохом и перловкой.

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Однако при доставке готовых каш предпочтения россиян отличались. В этой категории лидировала рисовая каша (63 процента). Дополнили рейтинг пшенная, гурьевская и овсяная. Отмечается, что овсяную кашу особенно любят в Северо-Западном регионе: в Санкт-Петербурге, Мурманске и Калининграде. При этом готовые каши с доставкой на дом в 2024 году стали особенно популярны в Мурманске.

В сентябре были раскрыты самые любимые супы россиян. Выяснилось, что более половины общего числа заказов по стране (59 процентов) пришлось на борщ, солянку и куриную лапшу. Окрошка заняла 18-е место в списке.

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      Екатерина Ештокина
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