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20:17, 25 сентября 2024Моя страна

Раскрыты самые любимые супы россиян

Борщ и солянку назвали самыми любимыми супами россиян

Фото: Shutterstock / Fotodom

Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» провели исследование, в ходе которого раскрыли самые любимые супы россиян. Результаты анализа поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 25 сентября.

В исследовании приняли участие жители 20 городов, среди них — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Мурманск и Калининград. Специалисты сравнили спрос на 18 видов супов — от классических щей до экзотического том-яма.

Выяснилось, что более половины общего числа заказов по стране (59 процентов) пришлось на борщ, солянку и куриную лапшу. Окрошка заняла 18-е место в списке. Кроме того, стало известно, что потребители из Екатеринбурга, Иркутска и Казани отдавали предпочтение том-яму.

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В южных регионах популярностью пользовался гороховый суп. В Волгограде и Воронеже на него пришлось 57 и 41 процент от общего числа заказов соответственно. Жители Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Омска, в свою очередь, чаще всего выбирали грибной крем-суп (38 процентов), том-ям (18) и харчо (10).

Ранее в сентябре были названы самые необычные супы регионов России. В первую очередь специалисты отметили щипс — национальный густой суп адыгейских пастухов.

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      Екатерина Ештокина
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