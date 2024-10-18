В России запретят три вида ПЭТ-упаковки

Правительство России запретило три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года

Правительство России опубликовало перечень продукции, производство и использование которой не допустимо, поскольку отходы от нее не подлежат обработке и утилизации. Об этом пишет «Российская газета».

Запрет начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Кабмин включил в список ПЭТ-упаковку. Речь идет о бутылках для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого. Кроме того, в перечень вошли упаковка с нанесенной этикеткой из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки, и многослойные бутылки.

Ранее сообщалось, что Россия и Таиланд планируют сотрудничество в сфере защиты природы. В рамках сотрудничества российские и тайские эко-ведомства могут обмениваться опытом в области природоохранной деятельности, управления водными ресурсами и обращения с отходами.