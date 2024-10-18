Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:42, 18 октября 2024Экономика

В России запретят три вида ПЭТ-упаковки

Правительство России запретило три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России опубликовало перечень продукции, производство и использование которой не допустимо, поскольку отходы от нее не подлежат обработке и утилизации. Об этом пишет «Российская газета».

Запрет начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Кабмин включил в список ПЭТ-упаковку. Речь идет о бутылках для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого. Кроме того, в перечень вошли упаковка с нанесенной этикеткой из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки, и многослойные бутылки.

Ранее сообщалось, что Россия и Таиланд планируют сотрудничество в сфере защиты природы. В рамках сотрудничества российские и тайские эко-ведомства могут обмениваться опытом в области природоохранной деятельности, управления водными ресурсами и обращения с отходами.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой. Он предупредил, что это создаст угрозу для Европы

      В России запретят три вида ПЭТ-упаковки

      Журналистка «Дождя» получала переводы с Украины

      Боррель озвучил причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара

      Обнаружена аномальная звезда

      В Германии захотели прекратить снабжать Украину оружием

      Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине

      Девушка заглянула в телефон лучшей подруги и узнала неприятный факт о ней

      В Приамурье произошло смертельное ДТП

      «Хезболла» объявила о новом этапе эскалации конфликта с Израилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше