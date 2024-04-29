Среда обитания
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22:14, 29 апреля 2024Среда обитания

Россия и Таиланд обсудили сотрудничество в сфере экологии

Минприроды: Россия и Таиланд планируют сотрудничать в сфере охраны природы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия и Таиланд планируют сотрудничество в сфере защиты природы. Этот вопрос поднимался в ходе встречи директора департамента международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России Ивана Куща и министра посольства Королевства Таиланд в России Варапханни Дамронгмани. О возможном партнерстве двух стран пишет «ЭкоПравда» со ссылкой на Минприроды.

В рамках сотрудничества российские и тайские эко-ведомства могут обмениваться опытом в области природоохранной деятельности, управления водными ресурсами и обращения с отходами. Кроме того, специалисты двух стран могут делиться опытом в вопросах сохранения и воспроизводства лесов, а также поддержания биоразнообразия, охраны перелетных птиц и их мест обитания.

Как сообщает издание, партнерство России и Таиланда в сфере экологии было бы невозможно без Меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды 2016 года. На его основе была создана профильная рабочая группа, с российской стороны которую курирует Минприроды. Первое ее заседание прошло в 2018 году в Бангкоке. В 2023-м российское ведомство представило международным партнерам программу мероприятий в рамках экологического меморандума на 2024-2025 годы.

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      Виктория Клабукова
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