В российском регионе мигрантам захотели запретить работать учителями

В Чувашии захотели запретить работу мигрантам в сфере образования

В Чувашии захотели запретить работу мигрантам в образовании и ряде других сфер. Об этом сообщается на сайте народного контроля региона, где опубликован законопроект.

Помимо того, что иностранным специалистам нельзя будет работать учителями в российском регионе, им также предложили запретить продавать алкоголь и сигареты, быть водителями такси и общественного транспорта, в том числе в междугородном сообщении. В список запрещенных для мигрантов профессий также попали сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Запрет на работу иностранных специалистов в специализированных магазинах намерены ввести с 2025 года — проект еще должен пройти общественное обсуждение.

Ранее в другом российском регионе — Магаданской области — мигрантам захотели запретить торговать алкоголем и сигаретами. В случае принятия документа местному бизнесу дадут три месяца на увольнение иностранцев, работающих по патенту.