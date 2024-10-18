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16:04, 18 октября 2024Россия

В российском регионе мигрантам захотели запретить работать учителями

В Чувашии захотели запретить работу мигрантам в сфере образования

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Чувашии захотели запретить работу мигрантам в образовании и ряде других сфер. Об этом сообщается на сайте народного контроля региона, где опубликован законопроект.

Помимо того, что иностранным специалистам нельзя будет работать учителями в российском регионе, им также предложили запретить продавать алкоголь и сигареты, быть водителями такси и общественного транспорта, в том числе в междугородном сообщении. В список запрещенных для мигрантов профессий также попали сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Запрет на работу иностранных специалистов в специализированных магазинах намерены ввести с 2025 года — проект еще должен пройти общественное обсуждение.

Ранее в другом российском регионе — Магаданской области — мигрантам захотели запретить торговать алкоголем и сигаретами. В случае принятия документа местному бизнесу дадут три месяца на увольнение иностранцев, работающих по патенту.

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      Елена Торубарова
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