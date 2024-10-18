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21:58, 18 октября 2024Россия

В РПЦ призвали доработать законопроект о запрете пропаганды чайлдфри из-за монахов

РПЦ: нужно доработать законопроект о запрете пропаганды чайлдфри из-за монахов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Русской православной церкви (РПЦ) призывают доработать законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), передает ТАСС.

Она уточнила, что законопроект «заслуживает поддержки», потому что позволяет «очистить информационное пространство от пропаганды абортов и деструктивного репродуктивного поведения». При этом его необходимо доработать, поскольку принятие в действующей редакции «приведет к тому, что под запретом окажется распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение», говорится в заявлении руководителя правового управления Московской патриархии.

17 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России. Информацию, пропагандирующую полный отказ от детей в семьях, намерены запретить распространять в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. За нарушение россиян будут штрафовать.

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      Сергей Грехов
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