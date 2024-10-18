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17:04, 18 октября 2024Путешествия

В США ветерана выгнали из самолета из-за надписи на футболке

В США ветерана выгнали из самолета Delta из-за надписи про войну на футболке

Фото: Jason Redmond / Reuters

Ветерана корпуса морской пехоты США выгнали из самолета авиакомпании Delta из-за надписи на футболке. Подробностями истории поделилось издание NBC Bay Area.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 16 октября, в международном аэропорту Сан-Франциско. Когда Кэтрин Бэнкс поднялась на борт в футболке с надписью «Не поддавайтесь войне внутри», ее окликнул бортпроводник и сказал ей, что фраза на ее одежде «пугающая».

«Я сказала: "Ты шутишь? Я ветеран корпуса морской пехоты. Я собираюсь навестить свою сестру-морпеха. Я прослужила в морской пехоте 22 года и 15 лет в ВВС"», — рассказала журналистам Бэнкс.

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По ее словам, член экипажа в ответ заявил, что ему плевать на ее службу, и потребовал снять футболку. Ветеран добавила, что она была без бюстгальтера, поэтому ей пришлось отвернуться от бортпроводника, чтобы переодеться. После этого ей разрешили лететь, но посадили не на место с дополнительным пространством для ног, за которое она заплатила, а в заднюю часть лайнера. В итоге самолет вылетел с опозданием, и Бэнкс не успела на стыковочный рейс.

Это не первый случай, когда Delta отказывает в посадке пассажирам из-за неподходящей одежды. В феврале сотрудница перевозчика пристыдила и едва не сняла с рейса путешественницу, на которой не было лифчика.

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      Алина Черненко
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