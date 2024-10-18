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14:32, 18 октября 2024Россия

В учреждения Крыма массово поступили сообщения о минировании

МВД: в Крыму в учреждения массово рассылают ложные сообщения о минировании

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В госучреждения и учебные заведения Крыма массово поступают ложные сообщения о минировании. Об этом сообщило управление МВД по республике в Telegram-канале.

«На указанные объекты незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, здания и помещения были обследованы. Предметов, представляющих угрозу, выявлено не было», — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, сообщения с угрозой минирования поступили в учебные и жилые здания Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского в Симферополе. Также сообщалось об эвакуации ряда школ Керчи. МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В апреле по России после теракта в «Крокус Сити Холле» прокатилась волна звонков о минировании. Сообщения поступали в государственные, образовательные и социальные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Новосибирска, Ижевска и других городов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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