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13:20, 18 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о тактике наступления российских военных в Часовом Яре

WSJ: российские военные атакуют пункты въезда в Часов Яр при помощи дронов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные атакуют пункты въезда в Часов Яр при помощи дронов, затрудняя логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на слова украинских солдат.

«По словам солдат, российские войска теперь используют ударные беспилотники для обстрела пунктов въезда в Часов Яр, затрудняя Киеву доставку пополнения и подкрепления», — говорится в тексте статьи. Кроме того, по словам бойца 21-го отдельного мотопехотного батальона украинской армии Касьяненко, российские солдаты перебираются через канал по тросам, после чего небольшими группами проникают в буферную зону.

Также один из бойцов ВСУ сообщил, что российские военные прорвали оборону ВСУ. Он подчеркнул, что они могут закрепиться в буферной зоне, которую затем смогут усилить другими войсками, наращивая давление на позиции украинской армии.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться в Часовом Яре. По словам одного из российских военных, им удалось закрепиться в микрорайоне Октябрьский.

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      Александр Курбатов
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