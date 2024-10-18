Российский стилист Влад Лисовец назвал вязаные шапки провинциальными

Российский стилист Влад Лисовец назвал модные головные уборы на зиму. Его комментарий публикует Life.

По словам эксперта, в грядущем сезоне трендом окажутся кепки, береты и теплые косынки. В свою очередь, последние будут особенно популярны. При этом специалист посоветовал сочетать их с утепленными кожаными куртками и казаками.

В то же время к настоящему моменту актуальность утратили вязаные шапки, заявил Лисовец. «Полюбившиеся всем вязаные шапки сегодня выглядят уже слишком просто, неинтересно и, не побоюсь этого слова, провинциально», — отметил собеседник издания.

В сентябре Влад Лисовец назвал черты стильного человека.