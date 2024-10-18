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20:18, 18 октября 2024Экономика

Власти российского города оправдались за выросшие на доме грибы

В мэрии Березников оправдались за выросшие на доме грибы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Simple Beautiful / Shutterstock / Fotodom

В мэрии города Березники Пермского края оправдались за грибы, которые выросли на стенах одного из многоквартирных домов. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Несколько дней назад в интернете распространилось видео, на котором жильцы дома на проспекте Ленина, 22 продемонстрировали грибы, которые появились на отсыревших стенах здания после того, как подвал затопило сточными водами, и позвали властей города «на жареху».

Позднее в мэрии Березников объяснили, что грибок на стенах жилого дома появился из-за высокой влажности, а течь уже устранили. Представитель администрации добавил, что до начала сентября обслуживанием здания занималась управляющая компания, признанная летом банкротом. «В связи с бездействием прежней УК заявок на ремонт трубы не поступало. Сейчас течь на трубопроводе устранили», — рассказали в мэрии.

Ранее в этот же день стало известно, что в Кирове капитальный ремонт дома повлек за собой протечки, пожар, а также разрастание черной плесени в квартирах.

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      Полина Кислицына
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