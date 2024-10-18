Мобилизованный боец СВО раскрыл подробности о первом обстреле ВСУ

Боец СВО Тукачев: под первый обстрел попал через полгода после мобилизации

Боец СВО, автор Telegram-канала «ЯХД» Алексей Тукачев поделился воспоминаниями о первом обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) после его мобилизации. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что после первого удара сразу выработалась привычка всегда ходить в броне.

«Первый массированный обстрел по нам случился примерно через полгода после мобилизации. В тот день мина противника легла в трех метрах от входа в мой блиндаж. Слава богу, никого не зацепило. Спасла земляная насыпь», — поделился Тукачев.

Боец рассказал, что на следующий день после удара были головная боль, звон в ушах и рвота.

«Зато привычка ходить всегда в броне выработалась моментально», — заключил он.

Ранее депутат Тюменской облдумы, спецпредставитель губернатора по вопросам специальной военной операции Николай Савченко рассказал о трех российских военнослужащих, которые около месяца находились в окружении ВСУ в Курской области. По его словам, все это время они вели разведку и передавали в штаб данные о расположении подразделений противника.

Савченко уточнил, что одним из военнослужащих оказался житель Тюменской области. Его поиски начались больше двух месяцев назад. Спустя 70 дней стало известно, что военные найдены. Они передали свои координаты, по которым выдвинулась поисковая группа.

