Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:10, 18 октября 2024Силовые структуры

Выживший после 67 дней дрейфа в море россиянин нарушил правила мореплавания

Пичугину нельзя было совершать переход 150 км до Сахалина на лодке «Байкат 470»

46-летний Михаил Пичугин, выживший после 67 дней дрейфа в Охотском море с телами брата и племянника, нарушил правила мореплавания, отправившись совершать переход в 150 километров от Шантарских островов до берега Сахалина. Его лодка «Байкат 470» не была предназначена для такого путешествия, заявили в оперативных службах, ссылаясь на документ об освидетельствовании его судна, передает ТАСС.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой. Он предупредил, что это создаст угрозу для Европы

      Выживший после 67 дней дрейфа в море россиянин нарушил правила мореплавания

      Ганчев сообщил о проводимых киевским режимом пытках в Волчанске и Купянске

      На рынке недвижимости в России спрогнозировали снижение цен

      Девушка случайно узнала об измене благодаря тайному навыку

      Итальянец побывал в городе России и описал его фразой «у нас и представить такого не могу»

      Группа One Direction опубликовала первый пост после смерти певца Лиама Пейна

      В России заявили о резком росте зарплат за год

      В России предрекли «показательный момент» в битве за Курскую область в течение недели

      Евросоюз столкнулся с феноменом деиндустриализации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше