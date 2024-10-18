Выживший после 67 дней дрейфа в море россиянин нарушил правила мореплавания

Пичугину нельзя было совершать переход 150 км до Сахалина на лодке «Байкат 470»

46-летний Михаил Пичугин, выживший после 67 дней дрейфа в Охотском море с телами брата и племянника, нарушил правила мореплавания, отправившись совершать переход в 150 километров от Шантарских островов до берега Сахалина. Его лодка «Байкат 470» не была предназначена для такого путешествия, заявили в оперативных службах, ссылаясь на документ об освидетельствовании его судна, передает ТАСС.