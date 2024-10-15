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20:21, 15 октября 2024Силовые структуры

Пережившему 67 дней дрейфа россиянину может грозить уголовное дело. За что?

Shot: выживавшему 2 месяца в Охотском море мужчине грозит 7 лет тюрьмы

Кадр: МЧС России

Выжившему после 67 дней дрейфа в Охотском море Михаилу Пичугину грозит до семи лет колонии.

Появилась информация о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое привело к летальному исходу для двух человек. Если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил должным образом свое судно, ему может грозить тюремный срок.

Фото: МЧС России по Магаданской области

В прокуратуре и Следственном комитете проверяют, были ли на лодке фигуранта дела рации, устройства связи на случай чрезвычайного происшествия (ЧП), спасательные жилеты и другие необходимые для выхода в море предметы.

Пичугин, его брат и 15-летний племянник пропали 18 августа. После поломки мотора и потери якоря их судно унесло далеко от берега. Брат и племянник Пичугина не выжили. Сам Пичугин более двух месяцев дрейфовал в море, выживая за счет дождевой воды и скудных запасов гороха.

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Пичугин признался, что в последние дни жизни его брат сошел с ума

Пичугин признался, что в последние дни жизни его брат сошел с ума.

По словам мужчины, причиной помутнения рассудка его родственника была потеря сына, произошедшая в начале сентября. Согласно разным версиям, несовершеннолетнего не стало из-за обезвоживания и переохлаждения либо из-за голода.

Брат сошел с ума. Он кричал и выпрыгивал из лодки — из-за этого мне приходилось вытаскивать его из воды, переодевать и греть своим телом

Михаил Пичугинспасенный после дрейфа в Охотском море

Сам Пичугин отметил, что смог выжить только благодаря мыслям о семье. Бывшая супруга спасенного россиянина не исключила, что выжить мужчине помог его большой вес — в момент отправления в море Пичугин весил около ста килограммов, однако за два месяца дрейфа похудел примерно в два раза.

Кадр: ТАСС / Ruptly

От шока спасенный россиянин почти не может говорить

Выживший россиянин почти утратил способность говорить из-за пережитого шока.

Осмотревшие Пичугина медики заявили, что произошедшие с ним события серьезно повлияли на его психику, из-за чего россиянин ведет себе крайне отрешенно.

Спасенного мужчину доставили в больницу Магадана на рыбацком траулере «Ангел». Обессилевшего россиянина пришлось доставать с лодки при помощи крана. В медучреждении врачи оценили его состояние как тяжелое. У Пичугина сильное обезвоживание и общее истощение организма. Помимо этого, мужчине предстоит серьезная работа с психологами.

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      Наталья Анисеева
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