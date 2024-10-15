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07:20, 15 октября 2024Россия

В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми. Выжил только один мужчина

У Камчатки рыбаки спасли мужчину, дрейфовавшего 67 дней в открытом море

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Охотском море через два месяца дрейфа обнаружили потерявшуюся лодку с тремя людьми. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, два человека погибли, один остался в живых. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия. Отыскать судно смогли 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

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В сети появились кадры спасения россиянина, котторый дрейфовал в море вблизи Камчатки 67 дней.

Судно с людьми пропало в августе

Лодка с 15-летним подростком и двумя взрослыми пропала 9 августа. Двое братьев, а также сын одного из них, выдвинулись на катамаране «Байкат» от мыса Перовского, который расположен в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. Путешественники подготовились, взяв с собой теплые вещи, спасательные жилеты, фальшфейеры, запас еды и 20 литров питьевой воды.

Поиски пропавших россиян начались с 14 августа. В них было задействовано четыре воздушных судна, включая три вертолета. По признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), возбудили уголовное дело.

Ранее в море без вести пропадали туристы в российских регионах

5 августа стало известно, что в Дагестане 47-летний житель Казахстана упал в море с сапборда после столкновения с тюбингом и пропал без вести. Турист приехал на отдых в российский регион вместе с семьей. Перед исчезновением мужчина катался на доске в Избербаше и столкнулся с «таблеткой», которую вез за собой гидроцикл.

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Спасатели достали из воды четверых человек, один смог выбраться самостоятельно. Трое туристов, включая двоих детей, попали в больницу. Житель Казахстана — единственный, на ком не было спасательного жилета, его найти не удалось.

Также в июле сообщалось, что трое российских туристок пошли кататься на сапбордах в Туапсинском районе и были унесены в море. Инцидент произошел в районе пляжа в коттеджном поселке Сосновый берег.

Выяснилось, что одна из туристок смогла вернуться на берег самостоятельно. На поиски двух других отправились пять катеров, гидроциклы и более 40 человек. Спустя некоторое время они обнаружили вторую пропавшую без вести девушку.

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      Марина Совина
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