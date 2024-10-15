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06:15, 15 октября 2024Россия

Появились кадры спасения дрейфовавшего в Охотском море 67 дней россиянина

Момент спасения дрейфовавшего в Охотском море 67 дней россиянина попал на видео

Фото: Andrey Shapran / Global Look Press

В сети появились кадры спасения россиянина, котторый дрейфовал в Охотском море вблизи Камчатки 67 дней. Видео опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры заявили, что в море обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад. Двое не выжили, один смог выдержать такое путешествие.

По информации издания, в лодке находились 46-летний Михаил Пичугин, 49-летний Сергей Пичугин (брат) и 15-летний Илья Пичугин (племянник), они преследовали цель достичь Сахалина, стартовав от побережья Хабаровского края. Путешественники подготовились, взяв с собой теплые вещи, спасательные жилеты, фальшфейеры, запас еды и 20 литров питьевой воды.

Начав путь 9 августа и планируя завершить его за три дня, они так и не достигли ранее оговоренного места. На их поиски потратили больше месяца, но тщетно. По истечении более двух месяцев лодку заметили рыбаки на судне «Ангел» в 23-ех километрах от берегов Камчатки, на борту находились два тела и Михаил Пичугин.

Уточняется, что за этот срок выживший Михаил похудел на 50 килограммов, его отправили в больницу.

Ранее сообщалось, что молодая пара из города Рубцовск пропала при поднятии на гору Синюху в Алтайском крае. К поискам молодых людей подключили волонтеров, спасателей и сотрудников полиции.

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      Александра Синицына
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