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17:54, 15 октября 2024Силовые структуры

Стало известно о грозящем уголовном деле дрейфовавшему 67 дней в море россиянину

Дрейфовавшему 67 дней в море россиянину грозит семь лет колонии

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Дрейфовавшему 67 дней в море россиянину грозит семь лет колонии. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

Стало известно, что в настоящий момент возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, приведшее к уходу из жизни двух человек. Если выяснится, что на лодке не было необходимого оборудования, то спасшийся Михаил Пичугин может стать фигурантом дела и тогда ему будет грозить реальный срок.

Следователи и сотрудники прокуратуры выясняют находились ли в лодке Пичугина рации, устройство связи для информирования о ЧП, красная ракета, спасательные жилеты и другое оборудование, регламентированное правилами выхода в море.

Михаил Пичугин, его брат и 15-летний племенник пропали 18 августа в Охотском море. Несмотря на организованную спасательную операцию найти их не удалось.

Выяснилось, что у мужчин сломался мотор в 60 километрах от берега, они пробовали догрести до него, но вскоре сломалось весло. Позже они потеряли якорь, из-за этого их стало отбрасывать дальше.

Брат и племянник не выжили. Михаил Пичугин, дрейфовавший 67 дней на лодке в Охотском море с телами своих родных, пил дождевую воду и питался горохом, который размачивал в воде.

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      Владимир Седов
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