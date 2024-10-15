Стало известно о грозящем уголовном деле дрейфовавшему 67 дней в море россиянину

Дрейфовавшему 67 дней в море россиянину грозит семь лет колонии

Дрейфовавшему 67 дней в море россиянину грозит семь лет колонии. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает Telegram-канал SHOT.

Стало известно, что в настоящий момент возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, приведшее к уходу из жизни двух человек. Если выяснится, что на лодке не было необходимого оборудования, то спасшийся Михаил Пичугин может стать фигурантом дела и тогда ему будет грозить реальный срок.

Следователи и сотрудники прокуратуры выясняют находились ли в лодке Пичугина рации, устройство связи для информирования о ЧП, красная ракета, спасательные жилеты и другое оборудование, регламентированное правилами выхода в море.

Михаил Пичугин, его брат и 15-летний племенник пропали 18 августа в Охотском море. Несмотря на организованную спасательную операцию найти их не удалось.

Выяснилось, что у мужчин сломался мотор в 60 километрах от берега, они пробовали догрести до него, но вскоре сломалось весло. Позже они потеряли якорь, из-за этого их стало отбрасывать дальше.

Брат и племянник не выжили. Михаил Пичугин, дрейфовавший 67 дней на лодке в Охотском море с телами своих родных, пил дождевую воду и питался горохом, который размачивал в воде.

