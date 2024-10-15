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13:54, 15 октября 2024Россия

Появились подробности о выживании дрейфовавшего 67 дней в море россиянина

Shot: дрейфовавший 67 дней в море россиянин питался горохом и дождевой водой

Кадр: Telegram-канал SHOT

Михаил Пичугин, дрейфовавший 67 дней на лодке в Охотском море с телами своих родных, пил дождевую воду и питался горохом. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

Россиянин рассказал, что запасы воды и еды быстро подошли к концу, так как были рассчитаны на две недели. После этого ему пришлось собирать дождевую воду в емкости, а также размачивать горох, чтобы его хватило на длительное время.

По словам выжившего, оставаться на плаву во время шторма ему помогал якорь.

О пропаже двух мужчин и подростка стало известно в начале августа. Лодку нашли в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начинали свой маршрут. Выжить удалось только Михаилу. Первой его произнесенной фразой стало: «Сил мало».

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      Никита Абрамов
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