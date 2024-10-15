Названа возможная причина спасения дрейфовавшего 67 дней в море россиянина

Shot: дрейфовавшего 67 дней в Охотском море мужчину мог спасти избыточный вес

46-летний Михаил Пичугин, который более двух месяцев дрейфовал на лодке в Охотском море с телами родных, мог выжить благодаря избыточному весу и запасам еды. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, до случившегося Пичугин весил 100 килограммов. За время, проведенное в открытом море, его вес уменьшился вдвое и составил 50 килограммов. Предварительно, состояние мужчины удалось стабилизировать, его везут в больницу.

Похожее предположение в беседе с «Известиями» выдвинул доктор медицинскийх наук Намжил Цыбиков. Он добавил, что мужчине удалось спастись, так как у него происходил липолиз — процесс разрушения жира, во время которого освобождается связанная с ним вода.

15-летний подросток и двое взрослых пропали в начале августа — они выдвинулись на катамаране «Байкат» от мыса Перовского, который расположен в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. Лодка дрейфовала 67 дней — когда ее нашли, живым остался только один из мужчин.

Первые слова, которые произнес мужчина, обнаруженный в открытом море, были про то, что у него осталось мало сил. В сети также появились кадры с обнаруженной лодкой.