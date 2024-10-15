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08:18, 15 октября 2024Россия

Стали известны первые слова дрейфовавшего 67 дней в море с телами родных россиянина

Дрейфовавший 67 дней с телами родных в лодке мужчина сказал, что у него мало сил

Фото: Aleksander Lyskin / Russian Look / Global Look Press

Первые слова, которые произнес мужчина, который больше двух месяцев дрейфовал в лодке с телами близких в Охотском море, были про то, что у него осталось мало сил. Об этом, публикуя кадры спасения, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Сил мало», — слышен голос выжившего мужчины. В ответ на это рыбаки, которые обнаружили его лодку, пообещали мужчине быстро справиться с задачей и спасти его.

В сети ранее появились кадры лодки с дрейфующим мужчиной. На видеозаписи показан мужчина на лодке в ярком жилете — рыбаки кидают ему на борт веревку, чтобы подплыть ближе и спасти. Видеозапись заканчивается тем, что рыбаки обнаруживают, что в лодке находятся несколько пассажиров.

На борту лодки находились 15-летний подросток и двое взрослых — они пропали 9 августа после того, как выдвинулись на катамаране «Байкат» от мыса Перовского, который расположен в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. В момент обнаружения судна рыбаками выжившим оказался лишь один мужчина. Лодку обнаружили около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. За 67 дней выживший мужчина похудел на 50 килограмм, его доставили в больницу.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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