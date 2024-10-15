Лодку с дрейфующим 67 дней в открытом море россиянином сняли на видео

В сети появились кадры спасения на Камчатке дрейфующего два месяца мужчины

В сети появились кадры спасения мужчины, который дрейфовал на лодке в Охотском море на Камчатке два месяца. Их публикует местный Telegram-канал «Kamchatka life».

На кадрах виден мужчина на лодке в ярком жилете — рыбаки кидают ему на борт веревку, чтобы подплыть ближе и спасти. Видеозапись заканчивается тем, что рыбаки обнаруживают, что в лодке находятся несколько пассажиров.

В лодке находились 15-летний подросток и двое взрослых, которые пропали 9 августа. Группа людей тогда выдвинулись на катамаране «Байкат» от мыса Перовского, который расположен в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря.

В момент обнаружения судна рыбаками выжил лишь один мужчина. Лодку обнаружили около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. За 67 дней выживший мужчина похудел на 50 килограмм, его доставили в больницу.