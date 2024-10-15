Раскрыты подробности о состоянии дрейфовавшего 67 дней в море россиянина

Shot: дрейфовавший 67 дней в море россиянин пока не может говорить

Россиянин Михаил Пичугин, дрейфовавший 67 дней на лодке в Охотском море с телами родных, от пережитого шока пока не может говорить и отрешенно себя ведет. Подробности о состоянии мужчины раскрыл Telegram-канал Shot.

Уточняется, что на рыбацком траулере «Ангел» путешественника доставили в Магадан. С ним будут работать психологи. На судне мужчину осмотрели медики — ему диагностировали сильное обезвоживание и истощение организма. За время плавания Пичугин потерял 50 килограммов. Его уже несколько раз покормили и переодели. Тем временем Telegram-канал Mash публикует видео и добавляет, что мужчину доставили в больницу Магадана в тяжелом состоянии.

По данным источника, когда рыбаки с подростком отделились от остальной тургруппы и пропали, температура воды опускалась до восьми градусов. Кроме того, известно, что запаса продуктов у них оставалось всего на две недели. Как Пичугину удалось выжить, пока неизвестно.

О пропаже двух мужчин и подростка стало известно в начале августа. Лодку нашли в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начинали свой маршрут. Первой произнесенной фразой выжившего стало: «Сил мало».

