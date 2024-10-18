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11:10, 18 октября 2024Силовые структуры

Задержание украинки за шпионаж для СБУ попало на видео ФСБ

ФСБ показала кадры задержания украинки в Крыму за шпионаж для СБУ
Начало событий в новости ФСБ задержала в российском регионе украинку за шпионаж для СБУ

Задержание 23-летней украинки в Крыму за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ) попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

На кадрах видно, как силовики выводят женщину из машины и заводят в здание УФСБ по республике Крым и Севастополю. Далее задержанная рассказывает, что сама вышла на связь с представителем СБУ и по его заданию собирала информацию о местонахождении пунктов размещения Российской армии в Херсонской области.

Как уточнили в ведомстве, женщина – жительница Херсонской области.

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      Олеся Мицкевич
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