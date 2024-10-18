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09:51, 18 октября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала в российском регионе украинку за шпионаж для СБУ

В Крыму ФСБ задержала украинку за шпионаж для Службы безопасности Украины

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ задержали 23-летнюю украинку за шпионаж для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что жительница Херсонской области сама вышла на представителя СБУ и по его заданию собирала информацию о местонахождении пунктов размещения Российской армии в регионе. Потом задержанная передавала эти данные куратору.

Ранее сообщалось, что в Воронеже ФСБ задержала местного жителя 2005 года рождения за передачу Украине координат российской волонтерской организации, осуществляющей деятельность в рамках специальной военной операции (СВО), распространение листовок против СВО и поджог шкафа магистральной связи ЮВЖД.

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