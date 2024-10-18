DT: Зеленский сделал заявление о ЯО как альтернативе членству в НАТО от отчаяния

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что наличие у республики ядерного оружия (ЯО) может стать единственной альтернативой ее членству в НАТО, и это был сигнал отчаяния, поскольку страны Запада не хотят принимать его «мирный план» по урегулированию конфликта. К такому выводу пришли авторы британской газеты The Daily Telegraph (DT).

По словам источников издания в сфере безопасности Украины, власти испытывают отчаяние из-за отсутствие стремления Запада принять страну в альянс. Чиновники в ЕС и США прохладно отнеслись к «плану победы» Зеленского, поскольку полагают, что он больше похож на перечень пожеланий и просьб, а не на продуманную стратегию.

Опрошенные изданием эксперты признали, что в словах Зеленского «присутствует элемент позерства и балансирования на грани фола», при этом предложили отнестись к ним серьезно. «Есть понимание, что к странам с ядерным оружием относятся по-другому. Это экзистенциальный конфликт для Украины. Кажется, что некоторые на Запада не понимают этого», — подчеркнул один из собеседников газеты.