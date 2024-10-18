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17:56, 18 октября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о получении странами-партнерами тайных приложений «плана победы»

Зеленский: партнеры получили тайные приложения «плана победы»

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Тайные приложения «плана победы» получили конкретные страны-партнеры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Если в том или ином государстве этого нет, то для чего давать приложение? Мы им доверяем, но для чего? А есть ряд государств, которые хотят увидеть приложения, но ничем нам не помогли. Для чего им видеть приложение об оружии, если они нам не помогли оружием. Но план у них есть», — сказал он.

Ранее Зеленский назвал мотив нежелающих вступления Украины в НАТО стран. По его мнению, инициативу не одобряют те, кто хочет оставить место для диалога с Россией.

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      Илья Таксюр
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